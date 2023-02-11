Мэрия Владимира планирует выделить 292 тысячи рублей на новые инсталляции для украшения города. От...

Мэрия Владимира планирует выделить 292 тысячи рублей на новые инсталляции для украшения города.От имени администрации города Владимира, на официальном сайте госзакупок появился контракт на поставку новых уличных стоек и вазонов для цветов. Согласно контракту, мэрия рассчитывает приобрести шесть арф, одну звезду и чашу.Новые инсталляции должны появиться в городе уже через месяц.Уже 16 февраля состоится аукцион.Фото pxfuel.com