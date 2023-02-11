Православные в этот день вспоминают трёх святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория...
Православные в этот день вспоминают трёх святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Поэтому 12 февраля называется Трёхсвятием. В этот день строго-настрого запрещена брань. Тот, кто осквернит свои уста на Трёхсвятие, замолкнет навеки, предупреждали в народе. Скорее всего, имеется в виду, что человек потеряет авторитет в обществе и его перестанут слушать.
Что можно делать 12 февраля?
1. В этот день строили планы, планировали, намечали задуманное — к удаче дел.
2. Если выкинуть старую обувь, то исчезнут разногласия в семье.
3. Нужно заняться планированием посадок на огороде.
Что нельзя делать 12 февраля?
1. Нельзя прясть, а также шить, вязать, так как данный праздник также называют Днём трёх святителей-непрядильщиков.
2. Нельзя обижать животных, диких и домашних — к проблемам и неприятностям.
3. Не стоит планировать крупные покупки, так как скорее всего пользы они не принесут, а деньги будут потрачены зря.
Народные приметы на 12 февраля
Зайцы забегают в сады — зима ещё скоро не пройдёт, будет холодная и суровая.
Вой волков слышится недалеко от человеческого жилья — к морозам.
Снегирь щебечет будто бы скрипучим голосом — к вьюге.
Мыши начинают выходить и бегают по снегу — через сутки наступит потепление.
Деревья инеем покрылись — к теплу.
Луна красного цвета — к сильному ветру.
Фото pxfuel.com