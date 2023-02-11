Православные в этот день вспоминают трёх святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория...

Православные в этот день вспоминают трёх святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Поэтому 12 февраля называется Трёхсвятием. В этот день строго-настрого запрещена брань. Тот, кто осквернит свои уста на Трёхсвятие, замолкнет навеки, предупреждали в народе. Скорее всего, имеется в виду, что человек потеряет авторитет в обществе и его перестанут слушать.Что можно делать 12 февраля?1. В этот день строили планы, планировали, намечали задуманное — к удаче дел.2. Если выкинуть старую обувь, то исчезнут разногласия в семье.3. Нужно заняться планированием посадок на огороде.Что нельзя делать 12 февраля?1. Нельзя прясть, а также шить, вязать, так как данный праздник также называют Днём трёх святителей-непрядильщиков.2. Нельзя обижать животных, диких и домашних — к проблемам и неприятностям.3. Не стоит планировать крупные покупки, так как скорее всего пользы они не принесут, а деньги будут потрачены зря.Народные приметы на 12 февраляЗайцы забегают в сады — зима ещё скоро не пройдёт, будет холодная и суровая.Вой волков слышится недалеко от человеческого жилья — к морозам.Снегирь щебечет будто бы скрипучим голосом — к вьюге.Мыши начинают выходить и бегают по снегу — через сутки наступит потепление.Деревья инеем покрылись — к теплу.Луна красного цвета — к сильному ветру.Фото pxfuel.com