Самые ожидаемые кинопремьеры февраля 2023 года.

Самые ожидаемые кинопремьеры февраля 2023 года.Когда за окномхолодный февраль, для выхода из дома должна быть очень важная причина. Поднятьнастроение и скрасить свободный вечер помогут самые ожидаемые кинопремьерыроссийского кинематографа."Дни.ру"подготовил анонс топ-5 фильмов, которые выйду в прокат в феврале 2023 года. Комедии,детектив или ром-ком — осталось только выбрать."Эталюбовь"В канун ДняСвятого Валентина 14 февраля пять романтических историй оказываются завязанывместе. Действие фильма развернется у подножья горы в маленьком городе — можно липридумать более романтичное место для праздника?"Свободныеотношения"Сюжет фильма содной стороны банален, с другой затрагивает весьма деликатную тему. Незапланированноставшие родителями Илона и Артем спустя семь лет понимают — их отношенияокончательно съел был. Решив сохранить брак ради сына, пара соглашается на необычныйэксперимент и разрешают друг другу чуть больше свободы."О чемговорят мужчины. Простые удовольствия"Четверка закадычныхдрузей вновь оказывается вместе, чтобы обсудить насущные проблемы. О чем наэтот раз поговорят мужчины? Женская дружба, мужская солидарность, первая любовьи пожилые родители — вот о чем думают те, кому немножко за… Или мужчины говорятне только об этом?"Быть"Тема "отцови детей" была актуальна во все времена. Вот и сегодня подросток Илья ищетобщий язык с родителями. Думая о себе и своих интересах, молодой человек забываето главных ценностях в жизни. Оказавшись в прошлом, у него появится шанс узнатьродителей с другой стороны."Одиннастоящий день"История выборапростого человека. Следователь следственного комитета в один момент долженрешить, что ему дороже: блестящая карьера и достаток или страх потерять все,даже собственную жизнь. Настает "день Х" — каким будет решение?