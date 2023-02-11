Самые ожидаемые кинопремьеры февраля 2023 года.
Самые ожидаемые кинопремьеры февраля 2023 года.
Когда за окном
холодный февраль, для выхода из дома должна быть очень важная причина. Поднять
настроение и скрасить свободный вечер помогут самые ожидаемые кинопремьеры
российского кинематографа.
"Дни.ру"
подготовил анонс топ-5 фильмов, которые выйду в прокат в феврале 2023 года. Комедии,
детектив или ром-ком — осталось только выбрать.
"Эта
любовь"
В канун Дня
Святого Валентина 14 февраля пять романтических историй оказываются завязаны
вместе. Действие фильма развернется у подножья горы в маленьком городе — можно ли
придумать более романтичное место для праздника?
"Свободные
отношения"
Сюжет фильма с
одной стороны банален, с другой затрагивает весьма деликатную тему. Незапланированно
ставшие родителями Илона и Артем спустя семь лет понимают — их отношения
окончательно съел был. Решив сохранить брак ради сына, пара соглашается на необычный
эксперимент и разрешают друг другу чуть больше свободы.
"О чем
говорят мужчины. Простые удовольствия"
Четверка закадычных
друзей вновь оказывается вместе, чтобы обсудить насущные проблемы. О чем на
этот раз поговорят мужчины? Женская дружба, мужская солидарность, первая любовь
и пожилые родители — вот о чем думают те, кому немножко за… Или мужчины говорят
не только об этом?
"Быть"
Тема "отцов
и детей" была актуальна во все времена. Вот и сегодня подросток Илья ищет
общий язык с родителями. Думая о себе и своих интересах, молодой человек забывает
о главных ценностях в жизни. Оказавшись в прошлом, у него появится шанс узнать
родителей с другой стороны.
"Один
настоящий день"
История выбора
простого человека. Следователь следственного комитета в один момент должен
решить, что ему дороже: блестящая карьера и достаток или страх потерять все,
даже собственную жизнь. Настает "день Х" — каким будет решение?