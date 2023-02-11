От постели Романа Костомарова не отходят медики.

От постели Романа Костомарова не отходят медики.Вот уже целый месяц Роман Костомаров находится в Коммунарке. Ежедневно десятки врачей, как сообщают источники, проводят совещания, чтобы выбрать стратегию лечения спортсмена, чье состояние меняется практически постоянно из-за прогрессирования гангрены.Разумеется, проведенные Роману операции не могли не оставить следа на психологическом состоянии фигуриста. Все случилось ровно так, как и предполагали специалисты: на пережившего ампутацию Костомарова навалилась депрессия. Дни.ру уже об этом чуть ранее.Теперь же, судя по словам информатора из госпиталя, состояние готовящегося к новой ампутации Костомарова не стабильно. Мужчина, как и его близкие, сильно тревожатся из-за предстоящей операции, в ходе ему которой, как , удалят три наиболее охваченных гангреной пальца на руках. Общаются из-за этого Роман Костомаров и Оксана Домнина с медиками в недовольном тоне."Роману то одно не нравится, то другое, его жене тоже, все с позиции "нам все должны", – поделился информатор о настроении пары фигуристов.Врачи больницы, к слову, относятся к пережившему ампутацию из-за прогрессирующей гангрены Роману Костомарову с пониманием. Более того, работники стараютсяокружить его заботой и обеспечить психологический комфорт."У Романа и его семьи сейчас очень сложный период", – завершил свой рассказ о Романе Костомарове источник из Коммунарки.