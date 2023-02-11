В каждой женщине скрыта колоссальная сила.

В каждой женщине скрыта колоссальная сила.Она способнавдохновлять, созидать, менять жизни других людей. Но серые будни заставляют настратить этот бесценный потенциал впустую. Как раскрыть в себе женственность иподарить миру счастливую себя, "Дни.ру" рассказала Римма Смирнова — эксперт по женскомутайм-менеджменту и личной эффективности.Современная женщина — какая она?В нашем мире роль женщины сильно изменилась. Если ранее онабыла хранительницей очага, прекрасной дамой, перед которой преклонялись, тосегодня ее зона ответственности значительно расширилась. Мама, жена, подруга,создательница уюта, бизнес-леди… Современная женщина работает, строит карьеру,развивается, открывает свое дело, занимается любимым хобби.Но в этом круговороте рутины и кроется главная опасность.Женщины сосредотачиваются на внешних изменениях, а внутренняя часть остаетсянезамеченной. Но именно там и живет та самая забытая внутренняя женщина.Как раскрыть в себе потенциал?Если женщина лишена энергии, выжата, как лимон, она не можетвдохновлять и притягивать позитивные события в свою жизнь, дарить ощущениесчастья окружающим людям. Ей необходимо сначала наполниться, раскрыться,научиться чувствовать в себе созидающую женскую энергию. Как это сделать, есливокруг — одна рутина?Любовь к себеВсе, что вы делаете для себя, — это отражение любви к своейвнутренней женщине. Красивые наряды, украшения, которые надеваете, должныприносить радость и удовлетворение. Встаньте перед зеркалом, полюбуйтесь своимотражением. Смотрите на него с нежностью, восхищением.Любовь к себе не имеет ничего общего с эгоизмом. Этоздоровое восприятие себя, своей женской сути, стремление получать удовольствиеот жизни, испытывать радость и дарить ее другим людям. Умение не жертвоватьсобой, а понимать свои глубинные желания и потребности.Я — главнаяЭто чуждая роль в нашем менталитете, и она также частопутается с эгоизмом. Если вы отводите себе второстепенную позицию, то, самитого не зная, исчерпываете ресурсы. О раскрытии своей внутренней женщины тут иречи не может быть.Научитесь ставить себя, свои потребности на первое место. Ненужно играть роль спасительницы и бежать на помощь первому, кто об этомпопросит. Помогайте другим, если есть избыток энергии и любви. Делайте это отизобилия, а не в ущерб собственному здоровью и благополучию.Забота о себеЭстетика женщин наполняет. Они обожают красоту. Любят, когдау них блестящие волосы, здоровая и гладкая кожа. Но внешние факторы, такие какрутина и быт, могут отнять ресурсы: время, удовольствие, наполненность. И остаетсядовольствоваться только машинальными действиями.Чтобы этого не произошло, не забывайте заботиться о себе.Покупайте наряды, посещайте салоны, ходите на маникюр, почаще гуляйте. Вместе свнешней красотой поддерживайте внутреннюю. Медитация, йога, расслабление,дыхательные практики помогают сохранять ресурс и ощущать собственнуюцелостность.Разрешайте себеНе экономьте на своих потребностях и желаниях. То, что выпокупаете и делаете, должно дарить позитивные эмоции, а не ограничение, котороевызывает постоянное недовольство и неудовлетворенность собой и своей жизнью.Говорите себе комплиментыСогласитесь, сказать себе "ну и дура" куда легче, чем "какаяя красивая, нежная, умная, успешная …". Меняйте фокус на позитив. Делайте себепочаще комплименты. Это так заряжает!Наведите порядокРечь идет не только об окружающем пространстве, но и овнутреннем мире. Регулярно наводите в нем порядок. Если вы стильно одеты,выглядите ухоженно, но в душе так тяжело, как будто тянете непосильную ношу,вашу красоту никто не заметит.Когда нет радости жизни, страдает ваша внутренняя женщина.Остановитесь и разберитесь с эмоциональным ураганом. Проделайте практики,поговорите с подругой, сходите к специалисту. Если в душе гармония, люди самибудут тянуться к вам, окружать вниманием и заботой.БлагодаритеБудьте благодарной за то, что у вас есть сегодня, за то, чтобудет завтра. Каждый момент жизни — это бесценный подарок, и нужно приниматьего, даже если на вашем пути регулярно встречаются трудности и препятствия.Женщина, которая чувствует свою целостность и потенциал,умеет быть благодарной за все, что с ней происходит. Это удивительнаяспособность, которая сделает вашу жизнь лучше, ярче, разнообразнее.Подарите себе возможность быть женщиной. Внедрите всвою жизнь эти простые рекомендации. И вы удивитесь тем изменения, которыебудут происходить вокруг вас.