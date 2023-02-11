Бизнесмен Евгений Пригожин в интервью автору телеграм-канала WarGonzo рассказал об отсутствии политических амбиций, несмотря на критику с его стороны в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова.
Бизнесмен Евгений Пригожин в интервью автору телеграм-канала WarGonzo рассказал об отсутствии политических амбиций, несмотря на критику с его стороны в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова.
"Вчера прочитал, как Пригожин будет с Мироновым конкурировать, как он бодается с Бегловым. Беглов – это разрушенный Питер, уничтоженный. Просто стыдно. Поэтому я против Беглова, но без всяких политических амбиций. Партии никакие не нужны. Политических амбиций ноль", – сказал предприниматель.
Ранее Пригожин многократно подвергал управленческие методы Беглова, называя градоначальника неэффективным.
Полное интервью с владельцем ЧВК "Вагнер" можно посмотреть в телеграм-
канале .