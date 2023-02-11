В битве Андрея Малахова и Дмитрия Борисова объявлен победитель.

В битве Андрея Малахова и Дмитрия Борисова объявлен победитель.Еще в 2017 году, когда Андрей Малахов уходил из шоу "Пусть говорят", он сам же, как уверены некоторые, подложил себе свинью. Порекомендовал он коллегу Дмитрия Борисова в качестве замены себе. Временной, разумеется. Поэтому представьте, какого было удивление Малахова, когда не успел, буквально, за ним микрофон остыть, а Борисов уже записывал пилотный эпизод.Именно по этой причине Малахов, как уверены некоторые, носил внутри обиду на прыткого Борисова, который даже не предупредил коллегу о своей новой должности. Но вот, наконец, у Андрея появился шанс отомстить.Портал Blitz+ в своем Телеграм-канале провел опрос: кому из двух ведущих шоу "Пусть говорят" они отдали бы предпочтение? Андрею Малахову или Дмитрию Борисову?Разумеется, нашлись те, кто разнес Андрея Малахова: "Приспособленец и нет в нём искренности", "Не чистоплотен по отношению к людям", "Гуттаперчевый тип". Не обошлось и без метания помидоров в Дмитрия Борисова: "Терпеть не могу", "Не вызывает доверия", "Пресный", "Не сравнится с Андреем", "Борисов с улыбочкой и нашим и вашим. Нет остроты в его передачах".Однако же, благодаря полученному большинству голосов, Малахов, как сочли некоторые, унизил Дмитрия Борисова на глазах у толпы проголосовавших. Зрители сочли его работу более острой, профессиональной и глубокой. Набрал, к слову,Андрей Малахов44% голосов, в то время как Дмитрий Борисов – лишь 24%, а оставшиеся проголосовали "Против всех".