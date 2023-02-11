Прокуратура Владимирской области выявила нарушения в строительстве многоэтажек в микрорайоне...

Прокуратура Владимирской области выявила нарушения в строительстве многоэтажек в микрорайоне Коммунар.Владимирский областной суд признал незаконным строительство домов выше 15 метров в Загородном. В 2010 году были утверждены охранные зоны на территориях исторической части Владимира. Исходя из этого, высоту новостроек ограничили до 15 метров.Но через два года власти издали новы документ, где высота домов достигла 24 метров. Прокуратура Владимирской области, спустя десять лет обнаружила нарушения в постановлении. Так как на территории исторического поселения нельзя менять высотность, прокурор подал иск в суд и выиграл дело.Таким образом постановление признали недействительным.Фото pxfuel.com