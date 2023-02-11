С 14 февраля во Владимирской области начинается прием документов на бесплатный оздоровительный...

С 14 февраля во Владимирской области начинается прием документов на бесплатный оздоровительный отдых для детей.Для детей и подростков от 7 до 15 лет включительно, с 14 февраля начинается прием документов на получение бесплатных путёвок в санаторно-оздоровительные учреждения Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края на 2023 год.Постановка в очередь на санаторно-курортное оздоровление детей осуществляется по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 69.Перечень документов, который необходим для постановки в очередь:медицинская справка формы 070-у2 копии свидетельства о рождении ребёнка (с 14 лет паспорта)2 копии медицинского страхового полиса ребёнка2 копии СНИЛСа ребёнкаПриём документов от официально работающих родителей будет продолжаться в течение всего 2023 года. Подробную информацию можно получить в управлении образования Камешковского района (кабинет № 69) или по телефону 8 (49248) 2-13-68.Фото pxfuel.com