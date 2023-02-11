Ольга Бузова показала милые округлости.

Ольга Бузова показала милые округлости.В отличии от Ольги Орловой, счастливо вышедшей замуж и ставшей матерью, ее тезке Ольге Бузовой не так сильно повезло. После развода с Дмитрием Тарасовым, а также расставания с парочкой избранников, Ольга уже долгое время находится одна. Сигнализирует во все стороны о том, как хочет перестать "просыпаться одна" и сколько же в ней любви, но, пока что, кавалеры не торопятся.Впрочем, как утверждают эмансипированные карьеристки, иногда можно и для себя родить, а отношения при этом совсем не обязательны. Комментарии именно с таким настроением появились под последней публикацией Ольги.На видео, снятом на съемках нового сезона "Звезды в Африке", обтянутая платьем 37-летняя Ольга Бузова показала округлившийся живот, чем вызвала ажиотаж в комментариях. Добавила масла в огонь и подпись, которой она сопроводила публикацию."Счастье – внутри меня", – поделилась сияющая от улыбки и блестящей косметики Ольга, которая изо всех сил, как уверены некоторые, крутила животом перед объективом камеры.Впрочем, нашлись и те, кто уверен, чтоожидающая малыша, любви и замужестваОльга Бузова на самом деле не беременна, а лишь столкнулась с приступом повышенного газообразования, страдает от ПМС или плотно поела. Защитники тотчас же бросились отбивать свою звезду от притязаний недоброжелателей: животик это физиологично и сексуально.Напомним, что некоторое время назад сама телеведущая клятвенно обещала обратиться в банк биоматериалов, если не выйдет замуж до 35.Также блондинка как-то обещала взять ребенка из детдома. Почему же она этого так и не сделала – вопрос, давно мучающий многих подписчиков Ольги Бузовой.