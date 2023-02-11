Школьники из Владимирской области смогут бесплатно освоить языки программирования в рамках проекта...

Школьники из Владимирской области смогут бесплатно освоить языки программирования в рамках проекта "Код будущего".Владимирская область по итогам 2022 года, заняла 18 место в рейтинге регионов России по количеству заявок на участие в этом проекте.Курсы состоят из четырех модулей, каждый рассчитан на не менее чем 36 академических часов. Обучение проходит в онлайн и очном формате. Учащимся области доступны более 90 курсов по программированию: Java, Python, C#, JavaScript, PHP, работа с базами данных на SQL, в средах разработки Unity и Scratch и другие.По возникающим вопросам участия в проекте «Код будущего» можно обратиться на «горячую линию» (800) 505-30-35.Подать заявку на участие в проекте «Код будущего» можно на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/futurecode.Важно, что количество мест ограничено.Фото pxfuel.com