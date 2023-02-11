Эксперт дал полезный совет.

Эксперт дал полезный совет.Современный ритм жизни предполагает большие нагрузки на человека, ведь успевать приходится практически все, и желательно делать все качественно и быстро, не откладывая на завтра. Не удивительно, что у многих с этим проблемы.Эксперт по тайм-менеджменту Алексей Крылов дал совет о том, как облегчить себе жизнь без вреда для времени. При грамотном распределении времени можно успевать гораздо больше и при этом иметь еще и свободное время на развитие и отдых.Для начала стоит качественно оценить свой распорядок дня. Следует внимательно проанализировать, чем вы занимаетесь за день. Обратить внимание, на что вы отвлекаетесь и что крадет ваше время. Особенно много времени у современных людей занимает просмотр соцсетей и прочая лишняя ерунда. Если конечно это не ваша основная работа, то снижает эффективность работы мозга и занимает много времени, пишет .Не стоит также смотреть каждое видео, которое присылают друзья и знакомые. Зачастую это не несет никакого смысла и пользы, а лишь крадет время. Более того, чтобы потом вернуться к работе, требуется также время и силы.Найдите самое продуктивное время суток, которое подходит именно вам. Кому-то легче работается утром, кому-то вечером или ночью. С учетом этого составьте свой график работы.Ранее исследователи установили, что во время уборки кухни сжигается больше калорий, чем на танцах. Однако, как сообщает сайт , таким образом не похудеешь быстро.