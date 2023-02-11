Владимирцы смогут увидеть себя на фотовыставке Репортажи города.
В Доме Культры Молодежи...
Владимирцы смогут увидеть себя на фотовыставке "Репортажи города".
В Доме Культры Молодежи открылась фотовыставка под названием "Репортажи города". Она посвящена репортажной съемке с улиц Владимира.
В проекте принимают участие такие мастера своего дела, как Владимир Федин, Владимир Никонов и многие другие.
На выставке можно увидеть работы на тему городской среды, которые отразили яркие моменты творческой жизни в разных локациях Владимира и других городов.
Работы будут представлены владимирцам до 17 марта.
Фото: кадр из видео Официальная страница Дом Культуры Молодёжи