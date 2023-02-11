Владимирцы смогут увидеть себя на фотовыставке Репортажи города. В Доме Культры Молодежи...

Владимирцы смогут увидеть себя на фотовыставке "Репортажи города".В Доме Культры Молодежи открылась фотовыставка под названием "Репортажи города". Она посвящена репортажной съемке с улиц Владимира.В проекте принимают участие такие мастера своего дела, как Владимир Федин, Владимир Никонов и многие другие.На выставке можно увидеть работы на тему городской среды, которые отразили яркие моменты творческой жизни в разных локациях Владимира и других городов.Работы будут представлены владимирцам до 17 марта.Фото: кадр из видео Официальная страница Дом Культуры Молодёжи