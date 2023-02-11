Владимирская область оказалась на 34 месте в рейтинге регионов по оценке качества жизни. В рейтинг...

Владимирская область оказалась на 34 месте в рейтинге регионов по оценке качества жизни.В рейтинг регионов по качеству жизни населения оценили по 140 критериям. Это медицина, образование, доступность жилья и развитость инфраструктуры, возможности для досуга, экологию и другие.В тройке оказались Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область. Второе место досталось Ханты-Мансийскому автономному округу На четвертом месте — Ямало-Ненецкий автономный округ.В топ-20 вошли: Московская область, Севастополь, Пензенская, Свердловская, Челябинская области, Чувашия, Нижегородская, Сахалинская, Самарская области и Камчатский край.Владимирская область оказалась на 34 месте.Фото pxfuel.com