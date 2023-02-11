Владимирская область присоединилась к самой массовой лыжной гонке Лыжня России. Центральной...

Владимирская область присоединилась к самой массовой лыжной гонке "Лыжня России".Центральной площадкой гонки по традиции стал парк "Дружба" областного центра. На лыжню сегодня вышли тысячи спортсменов и любителей этого зимнего вида спорта.Открыл "Лыжню России" в нашем регионе губернатор Александр Авдеев. Глава области сам пробежал дистанцию в 5 километров под символичным стартовым номером 333. Вместе с Александром Авдеевым на дистанцию вышли председатель Законодательного собрания области Владимир Киселев, региональный министр спорта Алексей Сипач, представители администрации города, ведущие общественники региона.С праздником спорта всех владимирцев поздравил глава областной столицы Дмитрий Наумов. Подчеркнув, подготовке трассы и организации гонки уделили самое пристальное внимание. "Лыжня России" собрала поклонников этого зимнего вида спорта самого разного возраста. От двух до 84 лет. Сегодня в парке "Дружба" - и огромное количество болельщиков. Это родные участников, их тренеры, наставники, одноклассники. Бежали даже "школами".Спорт для Владимирской области становится нормой жизни, подчеркнул губернатор Александр Авдеев.Правительство региона продолжит поддержку массового спорта, в планах на 2023-ий- открытие новых спортивных объектов. Дистанций в "Дружбе" сегодня 3. На 5 километров, 1 километр и 10 километров. Для участников организованы зоны обогрева, раздевалки, полевая кухня. Отметим, что сегодня лыжные гонки проходят во многих муниципальных образованиях. В частности, на лыжи в эту субботу встали жители Александрова, Камешкова, Ковровского района, Петушков, Юрьева-Польского.Самые яркие моменты "Лыжни России" в выпуске "Вестей" в понедельник.