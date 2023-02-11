Владимирская область присоединилась к самой массовой лыжной гонке Лыжня России.
Центральной...
Владимирская область присоединилась к самой массовой лыжной гонке "Лыжня России".
Центральной площадкой гонки по традиции стал парк "Дружба" областного центра. На лыжню сегодня вышли тысячи спортсменов и любителей этого зимнего вида спорта.
Открыл "Лыжню России" в нашем регионе губернатор Александр Авдеев. Глава области сам пробежал дистанцию в 5 километров под символичным стартовым номером 333. Вместе с Александром Авдеевым на дистанцию вышли председатель Законодательного собрания области Владимир Киселев, региональный министр спорта Алексей Сипач, представители администрации города, ведущие общественники региона.
С праздником спорта всех владимирцев поздравил глава областной столицы Дмитрий Наумов. Подчеркнув, подготовке трассы и организации гонки уделили самое пристальное внимание. "Лыжня России" собрала поклонников этого зимнего вида спорта самого разного возраста. От двух до 84 лет. Сегодня в парке "Дружба" - и огромное количество болельщиков. Это родные участников, их тренеры, наставники, одноклассники. Бежали даже "школами".Спорт для Владимирской области становится нормой жизни, подчеркнул губернатор Александр Авдеев.
Правительство региона продолжит поддержку массового спорта, в планах на 2023-ий- открытие новых спортивных объектов. Дистанций в "Дружбе" сегодня 3. На 5 километров, 1 километр и 10 километров. Для участников организованы зоны обогрева, раздевалки, полевая кухня. Отметим, что сегодня лыжные гонки проходят во многих муниципальных образованиях. В частности, на лыжи в эту субботу встали жители Александрова, Камешкова, Ковровского района, Петушков, Юрьева-Польского.
Самые яркие моменты "Лыжни России" в выпуске "Вестей" в понедельник.