А теперь о новом масштабном проекте от владимирских артистов Живое слово. Это интерактивные...

А теперь о новом масштабном проекте от владимирских артистов "Живое слово". Это интерактивные литературные спектакли, в основе которых - язык первоисточника. Со сцены областного дома работников искусств будут в течение года звучать гениальные тексты Гоголя, Чехова, Зощенко. Для детей это будет особый - сказочный мир. Ну, а премьерным стал "Медный всадник" Александра Пушкина в исполнении Игоря Клочкова. Присоединяйтесь.Идею проекта "Живое слово" Игорь Клочков вынашивал несколько лет. Долго наблюдал, как читали классику на публику другие артисты, вдохновлялся. Искал свой путь.Клочков Игорь, актер театра и кино:- У меня свое мнение сложилось за многие годы, но форма не вырисовывалась, просто с выражением прочитать произведение А.С. Пушкина - это в школе можно, а сцена диктует другую форму.Стечение обстоятельств, рвение нескольких творческих людей и любовь к классике положили начало целой серии выступлений. Первым стал спектакль по "Медному всаднику" Александра Пушкина.Клочков Игорь, актер театра и кино:-Почему я зацепился за это произведение? чем дальше изучаешь, чем дольше его читаешь, видишь там даже не три пласта, а пять, семь пластов, о чем он говорит? на что он намекает?Повествование начинается с описания Невы, быстрой и широкой реки. Проходит миг, и перед зрителем уже не Игорь Клочков, а сам Петр Первый ставит новый город.Проходит не так уж и много времени, и от Петра не остается и следа. Перед зрителем - Евгений. Обычный, нищий житель Петербурга. Такого персонажа принято называть "маленьким человеком". У него маленькие мечты, такие же небольшие потребности и типичные претензии к окружающему миру. И Евгений, и император, и сам Игорь Клочков уступают место жестокой стихии.Разгневанная река диктует свои порядки. Размывает берега, кладбища, смывает людей и целые дома. В один момент все, во что главный герой вкладывал смысл, мечты, смывает волной. Евгений остается наедине со своим безумием, а медный всадник, как свидетель происшествия, будто следует за героем по пятам.Зритель - в недоумении. Кажется, должно произойти что-то еще, но это конец.Оксана Шевцова, директор ВОДРИ им. Ю.А. Тумаркина:-Мой внутренний ребенок и мой внешний ребенок в какой-то момент замер от восхищения и от неожиданности и от масштабов всего происходящего. Когда закончился спектакль, я сидела еще несколько минут и ждала: а может будет продолжение?Екатерина, ученица гимназии №35:-Потрясающий спектакль, пробирали мурашки до конца, очень здорово сделали, что вместе с автором играет скрипка, это очень хорошо передает эмоции героя.Скрипка в руках Ольги Давыдовой действительно создает нечто особенное в спектакле. В этом весь секрет, говорит Игорь Клочков. Инструмент - полноценный герой спектакля. Живое музыкальное "слово".Клочков Игорь, актер театра и кино:- Она мне отвечает музыкой. или помогает мне. напоминает, а ты вот это еще не сказал! ну-ка ну-ка! подожди-подожди! не беги, вот здесь помедленнее говори, я хочу это расслышать!В планах у команды создать еще несколько ярких спектаклей по различным произведениям русской классической литературы. Детали и планы не разглашаются, но одно ясно - проекту жить!Антон Карташов, режиссер камерного театра Т.О.О.Т.:- Наша задача - разъяснить, донести и желательно удивить. и конечно будет что-то новое, и как-то по-другому.Билеты на спектакль доступны по Пушкинской карте. Посмотреть его могут взрослые и подростки, насладиться знакомым произведением, услышать классику школьной литературы в неожиданном прочтении и по-новому ее осмыслить.Юлия Евстропова, Александр Голубев, "Вести-Владимир"