Владимирский художник Герман Шамаев представил свои уникальные работы на Всероссийской выставке в...

Владимирский художник Герман Шамаев представил свои уникальные работы на Всероссийской выставке в Москве.Автор техники живописи на коврах и шкурах животных Герман Шамаев представил Владимирскую область на художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия» в Москве. Выставка заняла помещение площадью в 10 тысяч квадратных метров в Гостином дворе, в ней приняли участие 1 200 резидентов из 11 стран, в том числе из 57 российских регионов. Мероприятие посетило более 60 тысяч жителей и гостей столицы России.Владимирский художник Герман Шамаев удивил посетителей своими «живыми» полотнами. На выставку он привёз двухметровый портрет на ковре и две коровьи шкуры с изображенными на них животными. Технику письма на ворсе и состав красок художник сделал сам в творческой мастерской «Art-Coin Studio», основанной совместно с отцом, гроссмейстером акварели Виктором Шамаевым. При большой площади каждого полотна, вплоть до четырёх квадратных метров, художник работает маленькой кистью шириной не более 5 миллиметров.Герман Шамаев вступил в Международный союз художников-анималистов России и возглавил его отделение во Владимирской области.Организация планирует устраивать в регионе выставки и мастер-классы, в том числе и для начинающих художников.Фото кадр из видео с официального сайта выставки "Уникальная Россия"