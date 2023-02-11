Компанию Игоря Другова ООО «Ситистрой» пытались признать несостоятельной.

Суд отказался банкротить застройщика дома на Никитской. Об этом сообщили коллеги из изданияКомпанию Игоря Другова ООО «Ситистрой» пытались признать несостоятельной. Иск подал Фонд развития территорий. Интересно, что часть дольщиков просила дать фирме возможность сдать новостройку. Третье лицо, ООО «Лифтовик», заявило, что организация не обладает признаками банкрота. Судья прислушался к его аргументам.Напомним, что многоэтажку на Никитской должны были достроить ещё в 2020 году. Сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно продлевались. Новая дата - конец сентября 2023. При этом у строения даже нет крыши, а активных работ на доме не ведётся.Видимо, вскоре мы увидим ещё одно коллективное обращение дольщиков к властям с призывом помочь в решении проблемы. Ранее собственники ЖК «Дуброва Парк» Владимиру Путину на ситуацию с возведением их жилого комплекса.