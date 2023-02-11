С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179717 владимирцев.

Во Владимирской области 11 февраля выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 11 человек. Ещё 8 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 10 - в Ковровском, 9 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Кольчугинском, Александровском, Меленковском и Суздальском, по 2 - в Киржачском, Камешковском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный. Ещё один заболевший прибавился в Вязниковском районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179717 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49849 заболевших во Владимире, 21248 - в Ковровском районе и 19416 - в Муроме.