Подавать заявления на выплату можно администрацию по месту жительства.

Во Владимирской области 112 многодетных семей в 2023-2025 годах получат деньги на жильё. На выполнение задачи власти выделили 237 млн рублей.Средства можно получить строительство или реконструкцию частного дома, либо на покупку квартиры. Ячейки общества, в которых пять и более детей, пользуются приоритетным правом на получение субсидии.Её размер составляет 35% от цены на недвижимость для семей с тремя или четырьмя детьми, 70% – для пар с пятью и более малышами. Все они должны быть не старше 18 лет. Сумма определяется по нормативу - по 18 квадратных метров на человека. Далее общая площадь умножается на стоимость «квадрата», утверждённого местными властями.Подавать заявления на выплату можно администрацию по месту жительства.