Более 100 многодетных семей Владимирской области в 2023-2025 годах получат выплаты на улучшение жилищных условий, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На эти цели губернатор

Более 100 многодетных семей Владимирской области в 2023-2025 годах получат выплаты на улучшение жилищных условий, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На эти цели губернатор Александр Авдеев выделил почти 237 млн рублей. За счёт этих средств в 2023-2025 годах планируется предоставить социальные выплаты 112 многодетным семьям в 19 муниципальных образованиях региона. «Семьи, имеющие 5 и более