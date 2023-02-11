Во Владимирской области на федеральной трассе М-7 сократилось число аварий со смертельными...

Во Владимирской области на федеральной трассе М-7 сократилось число аварий со смертельными последствиями.Во Владимирской и Нижегородской областях аварии с тяжелыми и смертельными последствиями стало меньше, сообщает Упрдор «Москва – Нижний Новгород».Число пострадавших в авариях сократилось на 4,7% . За 2022 год – 302, 2021 год – 317. Количество погибших в автокатастрофах людей снизилось на 42,2%. В прошлом году — 37 погибших водителей, пассажиров и пешеходов, в 2021 году – 64.С 2017 года число аварий на М-7 в двух областях в общей сложности сократилось на треть. Дорожные службы настаивают, что этого удалось достичь за счет улучшения безопасность участников движения на одной из самых загруженных дорог России, подчеркнули в управлении дорогами.Ликвидация наземных пешеходных переходов и установка надземных мостов — также повышает безопасность, но пешехода недовольны. На М-7 в двух областях сейчас 55 виадуков, причем 44 из них во Владимирской.«В перспективе на четырехполосных участках дороги разноуровневые пешеходные переходы полностью заменят обычные "зебры". До этого момента действующие наземные переходы обустраиваются по современным стандартам безопасности: устанавливается освещение, повторители сигналов, дублирующие знаки со светодиодной подсветкой, двухсекционные импульсные светофоры Т7 для привлечения внимания. В 2022-2023 годах на М-7 "Волга" такое комплексное обустройство выполняется на 27 переходах», сообщил Упрдор «Москва – Нижний Новгород».По данным властей Владимирской области на региональных и муниципальных дорогах, за 11 месяцев было зафиксировано 362 ДТП (за такой же период 2021 года – 416), на 7% стало меньше аварий с погибшими, на 3% сократилось число наездов на пешеходов.Фото pxfuel.com