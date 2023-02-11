Во Владимирской области за первый месяц 2023 года смертность резко превысила рождаемость. За...

Во Владимирской области за первый месяц 2023 года смертность резко превысила рождаемость.За январь 2023 года органами ЗАГС Владимирской области составлено 3589 записей актов. В брак вступили 357 пар, расторгли свои отношения 437 семей. На установление отцовства было произведено 128 записей.Больше всего родилось во Владимире – 293 ребенка, в Коврове – 89 малышей, в округе Муром – 65 человек. Самая маленькая рождаемость зафиксирована в Селивановском районе – 7 детей, Гороховецком районе – 4 человека и в городе Радужный – 3 малыша.Владимир остается на первом месте по количеству смертей - 417 человек. Ковров – 197 человек, округ Муром – 182 человека, 162 человека - в Александровском районе.Также в январе владимирцы больше разводились - 437, чем праздновали свадьбы - 357.Фото pxfuel