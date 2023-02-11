Следком по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летней уроженки Архангельска, обвиняемой в убийстве слепого. По версии следствия, 1 декабря женщина

Следком по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летней уроженки Архангельска, обвиняемой в убийстве слепого. По версии следствия, 1 декабря женщина выпивала в компании своих приятелей в общежитии на улице Вокзальная. В ходе употребления спиртного между мужчинами произошел конфликт, потерпевший ударил собутыльника. Женщина решила вступиться, схватила кухонный нож и накинулась на обидчика. От