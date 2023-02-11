Врачу городской больницы №6 во Владимире с 2019 года не выплачивали положенную стимулирующую надбавку

Врачу городской больницы №6 во Владимире с 2019 года не выплачивали положенную стимулирующую надбавку, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Сотрудница имеет высшую квалификационную категорию и имеет право на надбавку в размере 30% от оклада.В больнице нарушение объяснили отсутствием подтверждающих квалификацию документов. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в необходимые документы в медучреждении были.Главному врачу внесено представление. Врач получила перерасчёт в размере более ста тысяч рублей, а виновный сотрудник из отдела кадров получил дисциплинарное взыскание.Напомним, ранее на невыплату стимулирующих Юрьев-Польской ЦРБ.