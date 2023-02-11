Новые подробности личной жизни Розы Сябитовой.

Новые подробности личной жизни Розы Сябитовой.61-летняя сваха исоведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова в преддверии 14февраля поделилась подробностями своей личной жизни. В эксклюзивном интервьюодному из изданий она рассказала, почему не верить во взаимную любовь, какиесоветы давала ей бабушка и почему голова стоит выше сердца.Главная свахастраны вышла замуж в 21 год. Супруги прожили вместе 10 лет, однако, ксожалению, муж Сябитовой умер от инфаркта. Ранний брак сложился под влияниембабушки. Она говорила маленькой Розе, что самое главное в жизни — это удачно выйтизамуж. Наслушавшаяся советов бабки женщина так и поступила.Роза уверена, чтомежду двух вариантов — любить или быть любимой, нужно выбирать второй. Головадолжна быть выше чувств и сердца, ведь тогда муж будет холить и лелеять,заботиться, а потом и жена полюбит его за это, цитирует женщину интернет-издание "".Во втором бракеРоза Сябитова пошла против своего же правила. Мужчина, по словам свахи,позволял ей любить, а потому счастья у женщины не было. История закончиласьпечально, да и звезда телевидения осталась без мужа."Хорошо, чтожива осталась. Это была болезненная привязанность", — делится Роза Сябитова.