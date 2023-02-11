И вот какие события не стоит пропустить в выходные: - Сегодня в полдень по всей стране будет дан...

И вот какие события не стоит пропустить в выходные:- Сегодня в полдень по всей стране будет дан старт самым массовым всероссийским лыжным соревнованиям. К 41-ой Лыжне России присоединятся 74 региона, в том числе и наш. Во Владимире, например, торжественное открытие в парке Дружба в 11.40. В гонке собирается принять участие глава региона Александр Авдеев. Номинации традиционные и призовые, для болельщиков - концертная программа.- Сегодня премьера в областном Кукольном театре "Дыши!"- посвящение амазонке русского авангарда, владимирской художнице Ольге Розановой. И это биографический, иммерсивный спектакль, где зритель будет погружен непосредственно в игру актеров. Невероятные декорации Анастасии Миловой и музыка Алексея Сидорцева. Это вечером. А утром для детишек - Незнайка-путешественник.- Загородный парк готов не только принять гостей, но накормить в День кислых щей. Вот на такой забавный праздник ждут всех завтра в воскресенье в полдень. Можно будет от души поиграть во всевозможные игры, вспомнить о народных традициях, пофотографироваться, а еще и призы повыигрывать.