Жителям Владимирской области представили новый список из 150 профессий для прохождения...

Жителям Владимирской области представили новый список из 150 профессий для прохождения альтернативной службы.В перечень вошли 25 новых рабочих профессий:дорожный рабочийдоярживотноводмашинист автогрейдерапекарьрабочий полигонарыбак прибрежного ловаслесари ряда работстаночник широкого профилястропальщиктокарьтракторист-машинист сельскохозяйственного производствашвеяэлектрогазосварщик и другиеТакже список пополнился 22 должностями служащих:инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматикеинженер по сваркеспециалист по защите информациихимикспециалист по реабилитации инвалидовврач - судебно-медицинский экспертзубной техникмедицинский психологхореографхудожник-конструктор (дизайнер) и другиеТакие профессии как: гардеробщик, курьер, обувщик по ремонту обуви, почтальон, рабочий по благоустройству населенных пунктов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, стеклопротирщик, исключены из перечня профессий.А также исключены 15 должностей служащих:агрохимик, администратор, администратор вычислительной сети, артист, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, врач-кардиоревматолог, врач-лаборант, инструктор по труду, концертмейстер, микробиолог, музыкальный руководитель, преподаватель-организатор (в колледжах, университетах и других вузах), техник, экономист по планированию, экспедитор по перевозке грузов).Фото pxfuel.com