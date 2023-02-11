Жителям Владимирской области представили новый список из 150 профессий для прохождения...
Жителям Владимирской области представили новый список из 150 профессий для прохождения альтернативной службы.
В перечень вошли 25 новых рабочих профессий:
дорожный рабочий
дояр
животновод
машинист автогрейдера
пекарь
рабочий полигона
рыбак прибрежного лова
слесари ряда работ
станочник широкого профиля
стропальщик
токарь
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
швея
электрогазосварщик и другие
Также список пополнился 22 должностями служащих:
инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
инженер по сварке
специалист по защите информации
химик
специалист по реабилитации инвалидов
врач - судебно-медицинский эксперт
зубной техник
медицинский психолог
хореограф
художник-конструктор (дизайнер) и другие
Такие профессии как: гардеробщик, курьер, обувщик по ремонту обуви, почтальон, рабочий по благоустройству населенных пунктов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, стеклопротирщик, исключены из перечня профессий.
А также исключены 15 должностей служащих:
агрохимик, администратор, администратор вычислительной сети, артист, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, врач-кардиоревматолог, врач-лаборант, инструктор по труду, концертмейстер, микробиолог, музыкальный руководитель, преподаватель-организатор (в колледжах, университетах и других вузах), техник, экономист по планированию, экспедитор по перевозке грузов).
Фото pxfuel.com