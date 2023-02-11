Жителям Владимирской области выплатили более 6,5 миллионов рублей за приобретенные ими ранее...

Жителям Владимирской области выплатили более 6,5 миллионов рублей за приобретенные ими ранее "бесплатные" лекарства.По искам прокуратуры Владимирской области облздрав обязан возместить льготникам расходы на бесплатные лекарства на общую сумму в 11,4 миллиона рублей. Половина этих средств уже выплачена.За год прокуратура Владимирской области подала в суды 393 исковых заявления в интересах граждан, чьи права на льготное лекарственное обеспечение были нарушены. В качестве ответчика выступало министерство здравоохранения Владимирской области.По исковым требованиям прокуратуры суды приняли решения обязать министерство здравоохранения выплатить жителям в общей сложности 11,357 миллиона рублей в качестве возмещения расходов, понесённых ими на приобретение бесплатных лекарств. Из этой суммы 6,6 миллиона рублей уже выплачены. Остальные судебные решения либо ещё не вступили в законную силу, либо находятся в стадии исполнения.Исходя из ситуации, нужно понимать, что судебные решения не сильно повлияют на финансирование властями обязательств перед получателями льготных лекарств - деньги на эти цели уже предусмотрены в бюджете, и суды просто принуждают чиновников закупить препараты.Фото pxfuel.com/