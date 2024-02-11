Дворник с душой художника из города Петушки радует детей удивительными скульптурами В городе...

Дворник с душой художника из города Петушки радует детей удивительными скульптурамиВ городе Петушки дворник детского сада №45 "Звёздочка" Игорь Смирнов создаёт из снега удивительные скульптуры. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.На его счету шахматные фигуры, слон, зайчик, герои мультфильмов "Ну, погоди!" и "Смешарики", акула, катер, скалолаз и даже динозавр.Расчищая территорию от снега и создавая из него арт-объекты, мужчина радует маленьких и взрослых посетителей сада, а также отдыхает душой.Фото: Правительства Владимирской области