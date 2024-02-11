8-летний Егор Пичугин стал двукратным чемпионом Владимирской области по шахматам На проходящем...

8-летний Егор Пичугин стал двукратным чемпионом Владимирской области по шахматамНа проходящем первенстве Владимирской области в г. Собинка, Егор последовательно выиграл первенство Владимирской области среди мальчиков до 9 лет, набрав 8,5 очков из 9 возможных. Об этом сообщает новостной портал Муром24.рф.А также победил в матче из двух партий за первое место (соперником был Егор Фадеев из Владимира).Кроме того, 7 февраля 2024 года Егор к золоту турнира добавил и золото первенства по быстрым шахматам, не дав соперникам ни единого шанса себя обыграть (9 очков из 9 – возможных).В итоге наш юный чемпион в общем зачете выступил просто блестяще 19 побед 1 ничья 0 поражений.Егор Пичугин стал первым муромским двукратным победителем первенства Владимирской области.Фото: Муром24.рф