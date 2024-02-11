Мастер по ремонту автомобилей из Владимира оказался мошенником Сотрудники уголовного розыска УМВД...

Мастер по ремонту автомобилей из Владимира оказался мошенникомСотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру установили причастность 24-летнего местного жителя к совершению мошенничества.Дело обстояло следующим образом: в ноябре 2023 года фигурант получил перевод от 32-летней жительницы Москвы в сумме 18 000 рублей для заказа автозапчастей, необходимых для ремонта ее автомобиля. Ранее клиентка уже пользовалась услугами мастера и в этот раз планировала отремонтировать авто у него же.Некоторое время мужчина созванивался с потерпевшей и говорил о том, что поставка деталей задерживается, а вскоре перестал выходить на связь. Спустя месяц такого общения, москвичка обратилась за помощью в полицию Владимира.Сотрудниками полиции причастность к преступлению доказана, его местонахождение установлено. Кроме того, мужчина уже был судим за совершение преступлений против собственности.Фигурант дал признательные показания и возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме.В отношении владимирца возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: freepik.com