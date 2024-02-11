Мастер по ремонту автомобилей из Владимира оказался мошенником
Сотрудники уголовного розыска УМВД...
Мастер по ремонту автомобилей из Владимира оказался мошенником
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру установили причастность 24-летнего местного жителя к совершению мошенничества.
Дело обстояло следующим образом: в ноябре 2023 года фигурант получил перевод от 32-летней жительницы Москвы в сумме 18 000 рублей для заказа автозапчастей, необходимых для ремонта ее автомобиля. Ранее клиентка уже пользовалась услугами мастера и в этот раз планировала отремонтировать авто у него же.
Некоторое время мужчина созванивался с потерпевшей и говорил о том, что поставка деталей задерживается, а вскоре перестал выходить на связь. Спустя месяц такого общения, москвичка обратилась за помощью в полицию Владимира.
Сотрудниками полиции причастность к преступлению доказана, его местонахождение установлено. Кроме того, мужчина уже был судим за совершение преступлений против собственности.
Фигурант дал признательные показания и возместил потерпевшей причиненный материальный ущерб в полном объеме.
В отношении владимирца возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество".
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Фото: freepik.com