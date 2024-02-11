В районе ЖК «Отражение» построят новый детский сад.

Во Владимире в районе ЖК "Отражение" и общежития №8 Владимирского государственного университета началось строительство детского сада на 115 мест. Это новое дошкольное учреждение будет вмещать одну группу для раннего возраста - ясли, а также четыре группы для детей дошкольного возраста.Представители ведомства отмечают, что строительство детского сада связано с комплексной застройкой и перспективами развития данного жилого района. В рамках проекта на территории дошкольного учреждения будет построена блочно-модульная котельная.