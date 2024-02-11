Народные приметы на 12 февраля. Что нужно обязательно сделать в Васильев день, чтобы привлечь удачу...

Народные приметы на 12 февраля. Что нужно обязательно сделать в Васильев день, чтобы привлечь удачу и благополучие?В понедельник 12 февраля 2024 года по приметам определяют погоду на ближайшее время. В народном месяцеслове день получил название Трёхсвятие, Васильев день. Православная церковь 12 февраля празднует Собор трех святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.По старому стилю этот день был предпоследним днем января, по нему люди судили о февральской погоде:Если вокруг трех святителей теплые дни, то в феврале жди морозов.Ещё 12 февраля возможен ранний прилет грачей. Если это произойдет, то, по примете, год будет неурожайным, зато ягод в лесу будет много.Что можно и нельзя делать в Васильев день?На праздник хозяйки всегда затевали уборку в доме. Они начинали мыть полы, протирать пыль и совершать перестановки в квартире. Считалось, что таким образом можно привлечь в свою жизнь удачу и благополучие.Интересной традицией в этот день было примирение. Как правило, все верующие стремились сгладить конфликты с домочадцами и извиниться за свои проступки.Праздник было принято проводить в кругу семьи. Шумные гулянья, как правило, в этот день не проводились.В день Трех Святителей надо обязательно выставить старую обувь за порог входной двери – тогда, согласно старинному поверью, все ссоры и разногласия пройдут стороной, а старые обиды останутся позади.Запрещено прясть и вязать – придется все переделывать, так как либо пряжа порвется, либо вещь, связанная сегодня, быстро придет в непригодность.Не рекомендуется стирать в этот день – вода здоровье за собой унесет.Нельзя в этот день быть с кем-то в ссоре, иначе, по примете, весь год будешь враждовать. Поэтому поссорившиеся должны обязательно в день трех Святителей наладить отношения.Народные приметы на 12 февраля 2024 годаКрасная луна – к сильному ветру.Поднялся ветер – к сырому году.Зайцы в сады приходят – к грядущим морозам.Деревья инеем покрылись – к теплу.Подул северный ветер, а туч нет – к сильному похолоданию.Мыши из-под лесной подстилки выходят на снег – к оттепели.Фото: freepik.com