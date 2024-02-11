Парк Загородный приглашает жителей и гостей Владимира на традиционный праздник День кислых...

Парк "Загородный" приглашает жителей и гостей Владимира на традиционный праздник "День кислых щей"«День кислых щей» – это праздник традиционных забав и русских блюд. В этом году парк "Загородный" посвящает это событие 1000-летию Суздаля. Город-сказка, город-история, город-душа, колоритный, щедрый, богатый глубокой историей, добродушными жителями, плодородием и изобилием.11 февраля в 12.00 парк культуры и отдыха «Загородный» ждет гостей, чтобы полакомиться «сахарным петушком» и отведать сладкой медовухи, от души потанцевать, вспомнить о самых любимых забытых песнях, без которых не обходилось ни одно русское застолье, поводить хороводы, порезвиться на свежем воздухе, поучаствовать в шуточных забавах и как следует «нагулять аппетит».А уж после, гостей ждут вкусные горячие щи с ароматным хлебушком, да в прикуску с солёным суздальским огурчиком.Основой праздника станут давно забытые русско-народные игры, предобеденные забавы на свежем воздухе, застольные традиции и, конечно, секреты русской кухни, особое место среди которых займут рецепты суздальских хозяек.Каждый участник праздника сможет пройти шуточный обучающий курс «Застольный коучинг» и получить фирменный сертификат «Душа компании».Пространство праздника в этот день украсит «Торговая площадь» с ярмаркой-продажей солений, овощей и мёда, изделий ручной работы, народных промыслов, и вкусных угощений, а также яркая тематическая фото-зона.Главным сюрпризом для всех станут выступления фольклорных коллективов города Владимира и творческих гостей из города Суздаля.Дополнительная информация — на сайте паркаФото: https://vladimirculture.ru/