Периферия антициклона принесет во Владимирскую область потепление и снегопады По прогнозам...

Периферия антициклона принесет во Владимирскую область потепление и снегопадыПо прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 февраля 2024 года во Владимирскую область придет небольшое потепление и снег.Максимальная температура воздуха днем -4..-6°C. Ночью столбик термометра опустится до -8°C.Атмосферное давление в течение суток понизится с 750 до 746 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 12 февраля:Наши предки говорили: если на Трехсвятие (12 февраля) зайцы приходят в сады - скоро ударит крепкий мороз. Существовала в народе и такая примета: если 12 февраля по снегу бегут полевые мыши - быть теплу.Фото: freepik.com