Правительство региона выложило итоги работы за прошедшую неделю, год и планы на будущее.

В телеграм-канале Правительства Владимирской области опубликованы итоги работы за прошедшую неделю. Основные результаты работы: участие области в выставке «Продэкспо» и «Россия», подписано соглашение о сотрудничестве Правительства региона и Федерации спортивной борьбы России.Были подведены итоги работы Правительства за 2023 год: во Владимирской области ввели более 1 млн квадратных метров жилья, вырос уровень газификации, теперь эта цифра на 12% выше среднероссийского показателя. Также сократилось количество зарегистрированных безработных на 29%.В текущем году планируется капитальный ремонт 424 многоквартирных домов, реализация программы устранения цифрового неравенства, обновление автобусного парка за счёт средств резервного фонда Правительства Владимирской области.