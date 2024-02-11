Росподребнадзор города Коврова защитил права покупателя, которому не доставили купленный товар в...
Росподребнадзор города Коврова защитил права покупателя, которому не доставили купленный товар в срок
Покупатель заключил договор купли-продажи мебели (комод и шкаф) с индивидуальным предпринимателем на сумму 7 770 рублей.
"Срок доставки по договору составлял от 40 до 95 рабочих дней. Потребитель внёс 100 % предоплату по договору. Однако в установленный срок договор продавцом не был выполнен", - пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах.
Территориальный отдел Управления Росподребнадзора по Владимирской области в г. Ковров на основании обращения потребителя обратился в суд с исковым заявлением в целях защиты его прав.
По результатам рассмотрения искового заявления Роспотребнадзора судом было вынесено решение:
расторгнуть договор купли-продажи мебели;
взыскать с продавца в пользу покупателя сумму денежных средств, уплаченную потребителем по договору, неустойку и моральный вред;
взыскать с продавца штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.
Требования удовлетворены в полном объёме на общую сумму 17 848 рублей.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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