Росподребнадзор города Коврова защитил права покупателя, которому не доставили купленный товар в...

Росподребнадзор города Коврова защитил права покупателя, которому не доставили купленный товар в срокПокупатель заключил договор купли-продажи мебели (комод и шкаф) с индивидуальным предпринимателем на сумму 7 770 рублей."Срок доставки по договору составлял от 40 до 95 рабочих дней. Потребитель внёс 100 % предоплату по договору. Однако в установленный срок договор продавцом не был выполнен", - пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах.Территориальный отдел Управления Росподребнадзора по Владимирской области в г. Ковров на основании обращения потребителя обратился в суд с исковым заявлением в целях защиты его прав.По результатам рассмотрения искового заявления Роспотребнадзора судом было вынесено решение:расторгнуть договор купли-продажи мебели;взыскать с продавца в пользу покупателя сумму денежных средств, уплаченную потребителем по договору, неустойку и моральный вред;взыскать с продавца штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.Требования удовлетворены в полном объёме на общую сумму 17 848 рублей.Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.Фото: freepik.com