Сбережения в банках владимирцев превысили 300 миллиардов рублей По данным на 1 января 2024 года...

Сбережения в банках владимирцев превысили 300 миллиардов рублейПо данным на 1 января 2024 года жители Владимирской области разместили на вкладах 302,2 млрд рублей. За год сумма сбережений владимирцев увеличилась на 50 млрд рублей, или на 20%. Такую статистику предоставила пресс-служба Отделения Владимир Банка России.Около 97% вкладов оформлены в рублях. Средняя процентная ставка по вкладам в рублях на начало декабря 2023 года составляла 11,9%.«С 1 февраля этого года банки обязаны напоминать о сроках окончания вкладов минимум за пять дней. Это дает человеку возможность решить, что делать с деньгами дальше — снять или оставить. Новшество особенно актуально сейчас, когда в банках открывается множество краткосрочных вкладов с высокой начальной ставкой. Но если оставить деньги на таком вкладе дольше двух-трех месяцев, процент может быть ниже. Ранее отслеживать даты окончания сроков вкладов приходилось самостоятельно, теперь банки возьмут это на себя», — отметил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.Всего за 2023 год банки привлекли 432,4 млрд рублей. Средства на счетах организаций превысили 62,5 млрд рублей.Средства на депозитах предприятий и организаций находились на уровне 32,7 млрд рублей, средства индивидуальных предпринимателей выросли до 15,1 млрд рублей, средства на счетах эскроу — до 18,8 млрд рублей.Фото: freepik.com