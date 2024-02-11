Согласно данным на 1 января этого года владимирцы разместили в банках на сберегательных счетах более 300 миллиардов рублей.

Пресс-служба Банка России по городу Владимир опубликовала статистику о вкладах жителей Владимирской области. За прошедший год сумма накоплений выросла на 20%, то есть на 50 миллиардов рублей. Более 90% вкладов сделаны в рублях, а средняя процентная ставка по вкладам на конец 2023 года составляла почти 12%.За прошедший год банки привлекли более 430 миллиардов рублей, а средства организаций на счетах в банках превысили 60 миллиардов. Суммы индивидуальных предпринимателей на счетах в банках выросли до 15,1 миллиарда рублей.