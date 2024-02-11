Специалисты рассказали владимирцам, что такое цитрусовая икра и как ухаживать за карликовыми...

Специалисты рассказали владимирцам, что такое цитрусовая "икра" и как ухаживать за карликовыми плодами в домашних условиях- Мини-чудо из далёкой Австралии. О карликовых плодах цитрусовых расскажут специалисты в рубрике "Во саду ли, в огороде".А вы знаете, что плоды цитрусовых могут метать икру? Думаете, я разыгрываю. Рыба мечет икру - это факт. Ещё может быть –условно - икра кабачковая, заморская баклажанная, грибная, наконец. Но чтобы цитрусовая...верится с трудом. Но у некоторых плодов цитрусовых действительно есть икра, естественно цитрусовая. В очередной раз нас удивляют ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова.- Валентина Васильевна, всем известен маленький плод цитрусовых кумкват. Его легко найти в супермаркетах. Он недешевый, но иногда себе позволить можно. Его едят прямо с кожурой. И он очень полезен. Но существует ещё несколько карликовых цитрусовых. Давайте о них расскажем.- Есть микроцитрусовые, о которых мало кто слышал. Они родом из Австралии. Оттуда растения пребывают не прямым путём. Например, пальчиковый лайм. Длинные вытянутые плоды. До 10 см. длиной. Окраска - зелёная, жёлтая, фиолетовая и даже чёрная бывает. Можно выращивать дома на подоконнике. И что интересно, если плод разрезать, то там будет цитрусовая, лаймовая "икра". То есть рассыпется содержимое на икринки. Есть в Австралии и круглый лайм. Очень маленькие плоды. От 2х до 5 см. Кожура толстая, морщинистая. Мякоть мало сочная, но очень сильный аромат. И приятный вкус. Растение небольшое. Можно выращивать в комнатных условиях. Например, горный белый лайм. Или микроцитрус папуана - всего размером от 60 до 100 см. Но крону лучше формировать. Так декоративнее выглядит. Белый горный лайм - охраняемое растение. Плоды удлинённые, с толстой кожицей. Размер - от 3 см. в длину и 2 см в диаметре. Окраска жёлто-зелёная. Приятный аромат. Горечи, как у лимона, нет. У микроцитруса папуана плодов завязывается много. 6-7 см. в длину плод. Уход, как за всеми цитрусовыми. Много солнца, влажность. Плоды появятся на 3-5 год. Аромат цитруса сочетается с ароматом зелёного яблока. Произрастает в Папуа - Новой Гвинее. Радом с Австралией. Есть микроцитрус индора. Плоды сочные. В пазухах листьев есть иголочки. Листья большие.- Я думала, что все цитрусовые из Китая. Я Вы сказали, что они из Австралии.- Когда произошло разделение материков, то часть растений попала в другие территории. И цитрусовые в Австралии развивались по другому пути. В Австралии очень мало крупноплодных цитрусовых. И там карликовые цитрусовые на грани исчезновения. Их местные жители вырубают, сажают на их место сахарный тростник, как более перспективную культуру, дающую быструю прибыль. И эти микроцитрусовые взяты под охрану. И если мы будем эти цитрусовые у себя выращивать, то мы будем способствовать сохранению разнообразия растительного мира. Селекционеры работают. Вывели австралийский кровавый лайм. Это гибрид. Пальчиковый красный лайм скрестили с другими видами. Получился кустарник с глянцевой листвой и пурпурными молодыми побегами. Плоды сладкие.- Попробуем вырастить микроцитрусовые у себя на подоконнике. Очень интересно получить экзотические и редкие растения в домашних условиях.Не устаем удивляться причудам природы. И её многообразию. Также, как и не устают удивляться сами ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова. Надо же - цитрусовая икра!Фото: freepik.com