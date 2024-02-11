В 2025 году во Владимире построят новый спорткомплекс с теннисными кортами В районе улицы Лакина...

В 2025 году во Владимире построят новый спорткомплекс с теннисными кортамиВ районе улицы Лакина во Владимире в 2024-2025 построят крытый манеж для игровых видов спорта. Проект оценили в 458 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Из распоряжения регионального Правительства следует, что площадь нового спорткомплекса будет огромной - 5,9 тысяч квадратных метров. На площади в 8 тысяч квадратных метров обустроят гостевую парковку и спортивные сооружения.В спортивном сооружении обустроят четыре теннисных корта, которые могут трансформироваться в футбольное поле размером 36 на 38 метров, бассейн 25 на 11 метров, фитнесс-зал, раздевалки, зона отдыха с банями, гидромассажной ванной, а также планируют сделать бассейн для "самых маленьких".Также в комплексе появятся 3 площадки для занятий пляжными видами спорта и залы для индивидуальных тренировок и групповых занятий.Напомним, что в Собинском районе Владимирской области планируется строительство физкультурно-спортивного комплекса.Фото: freepik.com