В Муроме прикрыли ломбард, который незаконно выдавал займы и перепродавал золото
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В Муроме "прикрыли" ломбард, который незаконно выдавал займы и перепродавал золото
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, юридическим лицом на улице города Мурома размещен ломбард, в котором выдавались краткосрочные займы под залог движимого имущества, а также покупка и последующая перепродажа бывших в употреблении вещей.
При этом разрешения на осуществление такого вида деятельности организация не имело. Ни кредитной, ни кредитной финансовой организацией юридическое лицо не являлось.
В итоге городским прокурором руководителю организации внесено представление. Деятельность ломбарда прекращена.
Кроме того, в отношении руководителя юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.
Фото: freepik.com