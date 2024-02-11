В Муроме прикрыли ломбард, который незаконно выдавал займы и перепродавал золото Как сообщает...

В Муроме "прикрыли" ломбард, который незаконно выдавал займы и перепродавал золотоКак сообщает пресс-служба областной прокуратуры, юридическим лицом на улице города Мурома размещен ломбард, в котором выдавались краткосрочные займы под залог движимого имущества, а также покупка и последующая перепродажа бывших в употреблении вещей.При этом разрешения на осуществление такого вида деятельности организация не имело. Ни кредитной, ни кредитной финансовой организацией юридическое лицо не являлось.В итоге городским прокурором руководителю организации внесено представление. Деятельность ломбарда прекращена.Кроме того, в отношении руководителя юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.Фото: freepik.com