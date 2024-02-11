Пользователь соцсетей поделился видео, на котором провода линии электропередачи громко трещат и искрят, как фейерверки. Это происходит рядом с домом №38 на улице Механизаторов. Кадры

Пользователь соцсетей поделился видео, на котором провода линии электропередачи громко трещат и искрят, как фейерверки. Это происходит рядом с домом №38 на улице Механизаторов. Кадры опубликовали в сообществе «Подслушано в Муроме». По словам автора видео, фонари на улице погасли. Такое поведение проводов может быть опасно, а потому мужчине посоветовали вызвать электриков. Ранее в Суздальском районе