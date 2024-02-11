Спортивный кластер появится во Владимире в парке «Дружба».

На "Лыжне России" губернатор Владимирской области Александр Авдеев поделился важной информацией о будущих изменениях в парке "Дружба". В ближайшем будущем планируется создать лыжный кластер, который станет местом проведения соревнований российского и международного уровня.Концепция развития территории должна быть утверждена в течение трех месяцев, а проектирование начнется уже в этом году. В парке планируется создать спортивную школу, выкатной стадион, прокладывание трасс и установку рубежей, чтобы обеспечить возможность заниматься лыжным спортом круглый год. Кроме того, предполагается строительство парковки на 500 автомобилей для больших мероприятий.