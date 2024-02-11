Областной центр Владимирского региона занял 13 место в рейтинге качества общественного транспорта, сделанного центром моделирования транспортных потоков «SIMETRA».

Центр «SIMETRA» выложил ежегодный рейтинг городов по доступности, комфорту, безопасности и развитию. Владимир получил из ста 64,1 балла за финансовую доступность и удобство пассажиров. Сняли баллы за плохую физическую доступность и безопасность.По сравнению с прошедшим 2023 годом Владимир занял позицию на пять ступеней выше. В числе лучших городов, по мнению экспертов, названы Новокузнецк, Екатеринбург и Пермь. Самыми худшими в рейтинге указаны Уссурийск и Анапа.