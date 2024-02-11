В Суздале отец семейства не делился жильем со своим несовершеннолетним ребенком Как сообщает...

В Суздале отец семейства "не делился" жильем со своим несовершеннолетним ребенкомКак сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2007 году матерью двух несовершеннолетних детей получен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, который в 2014 году направлен на приобретение квартиры в городе Суздале.В соответствии с требованиями закона, при получении сертификата сторона обязана оформить жилое помещение, приобретенное либо построенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность всех членов семьи.Кроме того, право собственности на жилое помещение, вопреки условиям сертификата и нотариального обязательства, оформлено на отца семейства, который, помимо прочего, в отношении одного ребенка является отчимом.В период с 2014 по 2023 год каких-либо мер, направленных на оформление жилого помещения в общую долевую собственность, мужчиной квартиры не принято. На момент проверки младший ребенок не достиг совершеннолетия.Межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление об оформлении доли квартиры в его и в собственность ребенка, достигшим совершеннолетия.Решением Суздальского районного суда требования межрайонной прокуратуры удовлетворены.Исполнение решения находится на контроле.Фото: freepik.com