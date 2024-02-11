В ноябре прошлого года жителю Юрьев-Польского сдали автомобиль на ремонт. В состоянии алкогольного опьянения ремонтник попал на этом авто в ДТП.

В прошлом году гаражному мастеру в городе Юрьев-Польский отдали на ремонт автомобиль «Богдан-2110». Будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина поехал на нём в город без разрешения законного владельца автомобиля.На дороге Юрьев-Польский – с. Семьинское – с. Авдотьино – с. Фетинино угонщик не справился с управлением автомобиля на скользкой автодороге и попал в ДТП. Попытка уехать с места преступления не спасла от ответственности. Ранее у мастера ремонта судимостей не было, мужчина свою вину признал. Суд приговорил угонщика к 6 месяцам лишения свободы, решение в силу не вступило.