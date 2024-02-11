Во Владимире с 31 января идут поиски 34-летней местной жительницы. Кристина Матушевская ростом 175 см, худая, волосы черные, глаза карие. Была одета в черное кожаное пальто, бежевый спортивный

Во Владимире с 31 января идут поиски 34-летней местной жительницы. Кристина Матушевская ростом 175 см, худая, волосы черные, глаза карие. Была одета в черное кожаное пальто, бежевый спортивный костюм, белый шарф, черные кроссовки. Об этом сообщили спасатели «ЛизаАлерт». В поисках участвуют более ста через человек. Кристину ищут добровольцы и родные. По словам знакомых девушки, у