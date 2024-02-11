Во Владимире построят детский сад на 115 мест Новое дошкольное учреждение построят в районе ЖК...

Во Владимире построят детский сад на 115 местНовое дошкольное учреждение построят в районе ЖК «Отражение» и общежития №8 Владимирского государственного университета. Строительство объекта началось в декабре 2023 года.В январе 2024 года инспекцией государственного строительного надзора проведен профилактический визит строительства объекта.Застройщиком выступает компания «Виста Владимир».Дошкольное учреждение построят на 115 мест и будет работать 1 группа раннего возраста и 4 группы дошкольного возраста."Детский сад запроектирован для обеспечения потребности жителей местами в детских дошкольных общеобразовательных учреждениях в связи с комплексной застройкой и перспективой развития жилого района. На территории дошкольного образовательного учреждения проектом предусмотрена блочно-модульная котельная", - добавили в ведомстве.Фото: Инспекция госстройнадзора Владимирской области